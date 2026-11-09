DAX 26.251 +1,7%ESt50 6.291 +2,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,83 -1,7%Nas 25.160 +2,4%Bitcoin 67.050 -0,1%Euro 1,1192 +0,4%Öl 94,4 -4,0%Gold 4.118 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Palo Alto Networks-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Palo Alto Networks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
285.20 EUR 4.30 EUR 1.53 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Palo Alto Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Palo Alto Networks-Aktie bei 85,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Palo Alto Networks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 117,114 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Palo Alto Networks-Aktien wären am 06.11.2026 36.755,15 USD wert, da der Schlussstand 313,84 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 267,55 Prozent vermehrt.

Palo Alto Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 257,58 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS war der 20.07.2012. Den ersten Handelstag begann das Palo Alto Networks-Papier bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Palo Alto Networks Aktie News

Werbung

Palo Alto Networks Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.05.19 Palo Alto Networks Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.19 Palo Alto Networks Market Perform BMO Capital Markets
23.05.19 Palo Alto Networks Market Perform Cowen and Company, LLC
27.02.19 Palo Alto Networks Buy Dougherty & Company LLC
27.02.19 Palo Alto Networks Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.