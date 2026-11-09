S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Palo Alto Networks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 5 Jahren wurde das Palo Alto Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Palo Alto Networks-Aktie bei 85,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Palo Alto Networks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 117,114 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Palo Alto Networks-Aktien wären am 06.11.2026 36.755,15 USD wert, da der Schlussstand 313,84 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 267,55 Prozent vermehrt.
Palo Alto Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 257,58 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS war der 20.07.2012. Den ersten Handelstag begann das Palo Alto Networks-Papier bei 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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