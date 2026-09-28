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Rentables Palo Alto Networks-Investment?

S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palo Alto Networks-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
332.90 EUR 4.25 EUR 1.29 %
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Palo Alto Networks-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 202,37 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Palo Alto Networks-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,414 Palo Alto Networks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Palo Alto Networks-Aktie auf 374,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.517,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85,18 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Palo Alto Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 306,13 Mrd. USD. Der Palo Alto Networks-Börsengang fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt des Palo Alto Networks-Papiers wurde der Erstkurs mit 42,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.05.19 Palo Alto Networks Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.19 Palo Alto Networks Market Perform BMO Capital Markets
23.05.19 Palo Alto Networks Market Perform Cowen and Company, LLC
27.02.19 Palo Alto Networks Buy Dougherty & Company LLC
27.02.19 Palo Alto Networks Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

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