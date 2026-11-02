DAX 26.007 +0,7%ESt50 6.184 +0,9%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,31 +0,4%Nas 25.776 +1,3%Bitcoin 69.378 -1,0%Euro 1,1201 -0,0%Öl 106,1 -9,8%Gold 3.959 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentables Palo Alto Networks-Investment?

S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palo Alto Networks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Palo Alto Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
317.95 EUR -9.05 EUR -2.77 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2023 wurde das Palo Alto Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 125,18 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hat, hat nun 7,988 Anteile im Depot. Die gehaltenen Palo Alto Networks-Anteile wären am 30.10.2026 2.922,75 USD wert, da der Schlussstand 365,87 USD betrug. Mit einer Performance von +192,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Palo Alto Networks belief sich jüngst auf 300,05 Mrd. USD. Die Palo Alto Networks-Aktie wurde am 20.07.2012 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Palo Alto Networks-Anteils bei 42,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Palo Alto Networks Aktie News

Werbung

Palo Alto Networks Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.05.19 Palo Alto Networks Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.19 Palo Alto Networks Market Perform BMO Capital Markets
23.05.19 Palo Alto Networks Market Perform Cowen and Company, LLC
27.02.19 Palo Alto Networks Buy Dougherty & Company LLC
27.02.19 Palo Alto Networks Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.