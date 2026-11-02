S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palo Alto Networks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Palo Alto Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 02.11.2023 wurde das Palo Alto Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 125,18 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hat, hat nun 7,988 Anteile im Depot. Die gehaltenen Palo Alto Networks-Anteile wären am 30.10.2026 2.922,75 USD wert, da der Schlussstand 365,87 USD betrug. Mit einer Performance von +192,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Palo Alto Networks belief sich jüngst auf 300,05 Mrd. USD. Die Palo Alto Networks-Aktie wurde am 20.07.2012 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Palo Alto Networks-Anteils bei 42,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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