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Hochrechnung

S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Palo Alto Networks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
348.40 EUR 8.95 EUR 2.64 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Palo Alto Networks-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 217,11 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,461 Palo Alto Networks-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (380,55 USD), wäre das Investment nun 175,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,28 Prozent vermehrt.

Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 310,71 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Palo Alto Networks-Papiers fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie lag beim Börsengang bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Palo Alto Networks Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
30.05.19 Palo Alto Networks Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.19 Palo Alto Networks Market Perform BMO Capital Markets
23.05.19 Palo Alto Networks Market Perform Cowen and Company, LLC
27.02.19 Palo Alto Networks Buy Dougherty & Company LLC
27.02.19 Palo Alto Networks Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

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