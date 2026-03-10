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S&P 500-Wert Paycom Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paycom Software von vor 3 Jahren verloren

17.03.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Paycom Software-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Paycom Software Inc
109,20 EUR 2,65 EUR 2,49%
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Vor 3 Jahren wurden Paycom Software-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 276,94 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Paycom Software-Aktie investierten, hätten nun 36,109 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Paycom Software-Aktie auf 123,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.458,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 55,42 Prozent vermindert.

Insgesamt war Paycom Software zuletzt 6,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
01.05.2019Paycom Software BuyNeedham & Company, LLC
01.10.2018Paycom Software HoldCanaccord Adams
01.08.2018Paycom Software HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.07.2018Paycom Software BuyNeedham & Company, LLC
02.05.2018Paycom Software Equal-WeightFirst Analysis Securities
DatumRatingAnalyst
01.05.2019Paycom Software BuyNeedham & Company, LLC
01.08.2018Paycom Software HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.07.2018Paycom Software BuyNeedham & Company, LLC
09.04.2018Paycom Software BuyDougherty & Company LLC
23.03.2018Paycom Software HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2018Paycom Software HoldCanaccord Adams
02.05.2018Paycom Software Equal-WeightFirst Analysis Securities
07.02.2018Paycom Software NeutralMizuho
02.08.2017Paycom Software Sector PerformRBC Capital Markets
30.01.2017Paycom Software Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst

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