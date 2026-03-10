S&P 500-Wert Paycom Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paycom Software von vor 3 Jahren verloren

Investmentbeispiel

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Paycom Software-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden Paycom Software-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 276,94 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Paycom Software-Aktie investierten, hätten nun 36,109 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Paycom Software-Aktie auf 123,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.458,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 55,42 Prozent vermindert.

Insgesamt war Paycom Software zuletzt 6,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net