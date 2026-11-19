Frühe Investition

Investoren, die vor Jahren in PayPal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PayPal-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die PayPal-Aktie letztlich bei 56,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 176,866 PayPal-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 57,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.238,77 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,39 Prozent angezogen.

PayPal war somit zuletzt am Markt 48,35 Mrd. USD wert. Am 20.07.2015 wagte die PayPal-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PayPal-Papiers auf 40,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net