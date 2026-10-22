S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen PayPal-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades PayPal-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 53,39 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18,730 PayPal-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PayPal-Papiere wären am 21.10.2026 1.071,36 USD wert, da der Schlussstand 57,20 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,14 Prozent.
Jüngst verzeichnete PayPal eine Marktkapitalisierung von 48,70 Mrd. USD. Die Erstnotiz des PayPal-Anteils fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Den ersten Handelstag begann das PayPal-Papier bei 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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