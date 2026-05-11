S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PayPal-Aktien verlieren können.
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Am 14.05.2021 wurden PayPal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 246,29 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 USD in die PayPal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,603 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.836,45 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 13.05.2026 auf 45,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,64 Prozent abgenommen.
Am Markt war PayPal jüngst 40,00 Mrd. USD wert. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Ein PayPal-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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