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PayPal-Anlage im Blick

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet

14.05.26 16:00 Uhr
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PayPal-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
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Am 14.05.2021 wurden PayPal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 246,29 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 USD in die PayPal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,603 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.836,45 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 13.05.2026 auf 45,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,64 Prozent abgenommen.

Am Markt war PayPal jüngst 40,00 Mrd. USD wert. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Ein PayPal-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

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12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
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25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

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