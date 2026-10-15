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PayPal-Anlage im Blick

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PayPal gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der PayPal-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die PayPal-Aktie an diesem Tag 67,98 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,471 PayPal-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 82,52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17,48 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von PayPal belief sich jüngst auf 48,11 Mrd. USD. Die Erstnotiz des PayPal-Anteils fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PayPal-Aktie auf 40,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets

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