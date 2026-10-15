S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PayPal gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der PayPal-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die PayPal-Aktie an diesem Tag 67,98 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,471 PayPal-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 82,52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17,48 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von PayPal belief sich jüngst auf 48,11 Mrd. USD. Die Erstnotiz des PayPal-Anteils fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PayPal-Aktie auf 40,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com