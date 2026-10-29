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Lohnende PayPal-Investition?

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PayPal-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
51.46 EUR 1.39 EUR 2.78 %
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Vor 5 Jahren wurden PayPal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PayPal-Papier an diesem Tag bei 232,59 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,994 PayPal-Papiere. Die gehaltenen PayPal-Papiere wären am 28.10.2026 2.431,32 USD wert, da der Schlussstand 56,55 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -75,69 Prozent.

PayPal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,05 Mrd. USD. Der PayPal-Börsengang fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Das PayPal-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets

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