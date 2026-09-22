S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pentair von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrative Pentair-Anlage?

22.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Pentair eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Pentair-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,23 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 242,550 Pentair-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 55,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.529,44 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 35,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pentair belief sich zuletzt auf 8,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net