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Profitables Pentair-Investment?

S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pentair-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Pentair-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pentair PLC
62.32 EUR -0.60 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Pentair-Aktie statt. Der Schlusskurs der Pentair-Anteile betrug an diesem Tag 61,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Pentair-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 162,232 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Pentair-Aktie auf 70,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.447,11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14,47 Prozent vermehrt.

Pentair markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Pentair Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
15.02.18 Pentair Underweight Barclays Capital
25.10.17 Pentair Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.17 Pentair Outperform RBC Capital Markets
01.02.17 Pentair Outperform RBC Capital Markets
10.06.16 Pentair Buy Seaport Global Securities

Information

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