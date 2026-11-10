S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pentair von vor 5 Jahren eingebracht

Rentabler Pentair-Einstieg?

10.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Pentair-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Pentair-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Pentair-Aktie an diesem Tag bei 73,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Pentair-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,353 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,97 USD, da sich der Wert eines Pentair-Papiers am 09.11.2026 auf 70,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,03 Prozent.

Der Marktwert von Pentair betrug jüngst 10,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net