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Rentabler Pentair-Einstieg?

S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pentair von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Pentair-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pentair PLC
61.82 EUR -0.76 EUR -1.21 %
Charts | News | Analysen

Das Pentair-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Pentair-Aktie an diesem Tag bei 73,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Pentair-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,353 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,97 USD, da sich der Wert eines Pentair-Papiers am 09.11.2026 auf 70,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,03 Prozent.

Der Marktwert von Pentair betrug jüngst 10,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Pentair Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
15.02.18 Pentair Underweight Barclays Capital
25.10.17 Pentair Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.17 Pentair Outperform RBC Capital Markets
01.02.17 Pentair Outperform RBC Capital Markets
10.06.16 Pentair Buy Seaport Global Securities

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