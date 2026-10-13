S&P 500-Wert Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pentair-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Performance im Blick

13.10.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pentair-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Pentair-Aktie statt. Der Schlusskurs der Pentair-Anteile betrug an diesem Tag 69,82 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Pentair-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 143,225 Pentair-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.494,99 USD, da sich der Wert einer Pentair-Aktie am 12.10.2026 auf 52,33 USD belief. Mit einer Performance von -25,05 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Pentair belief sich zuletzt auf 8,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net