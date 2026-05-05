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Pentair-Dividende

S&P 500-Wert Pentair-Aktie: Über diese Dividende können sich Pentair-Anleger freuen

06.05.26 14:03 Uhr
S&P 500-Wert Pentair-Aktie: Über diese Dividende können sich Pentair-Anleger freuen | finanzen.net

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Pentair-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pentair PLC
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Pentair am 05.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,02 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde das Niveau der Pentair-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,51 Prozent nach oben angepasst. 164,30 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,88 Prozent.

Pentair-Dividendenrendite

Das Pentair-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 77,84 USD. Der Pentair-Anteilsschein wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Pentair-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Der Pentair-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,98 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,93 Prozent betrug.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Pentair-Kurs via New York 15,66 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 24,77 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Pentair- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,08 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,38 Prozent steigen.

Basisdaten der Pentair-Aktie

Pentair ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 12,496 Mrd. USD. Das Pentair-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 26,36. Im Jahr 2025 erzielte Pentair einen Umsatz von 4,176 Mrd.USD sowie ein EPS von 3,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

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