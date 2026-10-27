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Profitables Perrigo Company-Investment?

S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Perrigo Company-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Perrigo Company PLC
14.05 EUR -0.02 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Perrigo Company-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Perrigo Company-Aktie betrug an diesem Tag 44,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Perrigo Company-Aktie investiert, befänden sich nun 2,241 Perrigo Company-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 35,45 USD, da sich der Wert einer Perrigo Company-Aktie am 26.10.2026 auf 15,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,55 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Perrigo Company bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.08.18 Perrigo Company Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.11.17 Perrigo Company Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 Perrigo Company Buy UBS AG
11.08.17 Perrigo Company Underperform RBC Capital Markets
16.06.17 Perrigo Company Overweight Cantor Fitzgerald

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