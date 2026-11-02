S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Philip Morris-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Philip Morris-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 96,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Philip Morris-Aktie investiert hätte, hätte er nun 104,112 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 208,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21.737,64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 117,38 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Philip Morris belief sich jüngst auf 325,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images