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S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Philip Morris-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philip Morris Inc.
180.60 EUR 3.02 EUR 1.70 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Philip Morris-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 90,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,102 Philip Morris-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 205,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 226,17 USD wert. Mit einer Performance von +126,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Philip Morris jüngst 319,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Philip Morris Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.19 Philip Morris Underperform Credit Suisse Group
19.07.19 Philip Morris Overweight Barclays Capital
23.05.19 Philip Morris Equal Weight Barclays Capital
20.07.18 Philip Morris Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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