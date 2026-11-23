Frühe Investition

Vor Jahren Philip Morris-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Philip Morris-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 89,65 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Philip Morris-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,545 Philip Morris-Aktien. Die gehaltenen Philip Morris-Papiere wären am 20.11.2026 20.534,30 USD wert, da der Schlussstand 184,09 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 105,34 Prozent vermehrt.

Philip Morris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 284,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net