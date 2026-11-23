S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Philip Morris-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Philip Morris-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 89,65 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Philip Morris-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,545 Philip Morris-Aktien. Die gehaltenen Philip Morris-Papiere wären am 20.11.2026 20.534,30 USD wert, da der Schlussstand 184,09 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 105,34 Prozent vermehrt.
Philip Morris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 284,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Philip Morris
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Philip Morris
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images