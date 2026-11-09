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Lukrative Philip Morris-Investition?

S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Philip Morris eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philip Morris Inc.
178.52 EUR -0.02 EUR -0.01 %
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Vor 1 Jahr wurde das Philip Morris-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Philip Morris-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 153,39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,652 Philip Morris-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,00 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 06.11.2026 auf 197,88 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,00 Prozent zugenommen.

Philip Morris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 309,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Philip Morris Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.19 Philip Morris Underperform Credit Suisse Group
19.07.19 Philip Morris Overweight Barclays Capital
23.05.19 Philip Morris Equal Weight Barclays Capital
20.07.18 Philip Morris Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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