S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Philip Morris-Investition?

09.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Philip Morris eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Philip Morris-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Philip Morris-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 153,39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,652 Philip Morris-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,00 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 06.11.2026 auf 197,88 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,00 Prozent zugenommen.

Philip Morris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 309,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net