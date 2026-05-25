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Profitables Philip Morris-Investment?

S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

01.06.26 16:00 Uhr
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor 3 Jahren eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Verdienst eines frühen Philip Morris-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philip Morris Inc.
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Die Philip Morris-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 90,16 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Philip Morris-Aktie investierten, hätten nun 11,091 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.967,39 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 29.05.2026 auf 177,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +96,74 Prozent.

Philip Morris war somit zuletzt am Markt 275,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

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13.04.2015Philip Morris International HoldArgus Research Company
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