S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Philip Morris von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Philip Morris gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Philip Morris-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Philip Morris-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 160,47 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Philip Morris-Aktie investierten, hätten nun 62,317 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (201,19 USD), wäre die Investition nun 12.537,55 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 25,38 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Philip Morris eine Börsenbewertung in Höhe von 312,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images