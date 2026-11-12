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Lukratives Phillips 66-Investment?

S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Phillips 66-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Phillips 66
234.40 EUR 2.10 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Phillips 66-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Phillips 66-Anteile bei 77,47 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Phillips 66-Aktie investierten, hätten nun 1,291 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Phillips 66-Aktie auf 258,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 333,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 233,91 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Phillips 66 einen Börsenwert von 97,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Phillips 66 Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
26.07.19 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
03.10.18 Phillips 66 Equal Weight Barclays Capital
02.08.18 Phillips 66 Neutral Mizuho
14.02.18 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
14.11.17 Phillips 66 Underweight Barclays Capital

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