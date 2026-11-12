S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren eingefahren

Lukratives Phillips 66-Investment?

12.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Phillips 66-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Phillips 66-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Phillips 66-Anteile bei 77,47 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Phillips 66-Aktie investierten, hätten nun 1,291 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Phillips 66-Aktie auf 258,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 333,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 233,91 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Phillips 66 einen Börsenwert von 97,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net