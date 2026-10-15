S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Phillips 66-Investmentbeispiel

15.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Phillips 66-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Phillips 66-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Phillips 66-Papiers betrug an diesem Tag 81,22 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Phillips 66-Aktie investiert hat, hat nun 123,122 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 297,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 36.603,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 266,03 Prozent vermehrt.

Der Phillips 66-Wert an der Börse wurde auf 116,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net