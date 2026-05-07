S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Phillips 66-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Phillips 66-Anteile an diesem Tag bei 124,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Phillips 66-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,019 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.05.2026 1.377,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,79 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Phillips 66 einen Börsenwert von 70,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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