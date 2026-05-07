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S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen

14.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Phillips 66
146,05 EUR -0,95 EUR -0,65%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Phillips 66-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Phillips 66-Anteile an diesem Tag bei 124,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Phillips 66-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,019 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.05.2026 1.377,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,79 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Phillips 66 einen Börsenwert von 70,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Phillips 66

DatumRatingAnalyst
26.07.2019Phillips 66 OutperformCowen and Company, LLC
03.10.2018Phillips 66 Equal WeightBarclays Capital
02.08.2018Phillips 66 NeutralMizuho
14.02.2018Phillips 66 OutperformCowen and Company, LLC
14.11.2017Phillips 66 UnderweightBarclays Capital
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26.07.2019Phillips 66 OutperformCowen and Company, LLC
14.02.2018Phillips 66 OutperformCowen and Company, LLC
06.02.2017Phillips 66 BuyMizuho
02.05.2016Phillips 66 OverweightBarclays Capital
08.04.2016Phillips 66 OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.10.2018Phillips 66 Equal WeightBarclays Capital
02.08.2018Phillips 66 NeutralMizuho
11.07.2016Phillips 66 Sector PerformScotia Howard Weil
28.03.2016Phillips 66 Market PerformCowen and Company, LLC
02.11.2015Phillips 66 Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.11.2017Phillips 66 UnderweightBarclays Capital

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