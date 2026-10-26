S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PNC Financial Services Group von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNC Financial Services Group-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das PNC Financial Services Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 186,44 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,364 PNC Financial Services Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.203,93 USD, da sich der Wert einer PNC Financial Services Group-Aktie am 23.10.2026 auf 224,46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,39 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von PNC Financial Services Group belief sich zuletzt auf 88,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PNC Financial Services Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PNC Financial Services Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen