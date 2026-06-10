Frühe Anlage

S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prologis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

17.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Prologis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

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Prologis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 122,63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,815 Prologis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prologis-Papiers auf 146,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,16 Prozent erhöht. Die Marktkapitalisierung von Prologis belief sich zuletzt auf 138,32 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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