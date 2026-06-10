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S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prologis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

17.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Prologis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prologis Inc.
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Prologis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 122,63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,815 Prologis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prologis-Papiers auf 146,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,16 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Prologis belief sich zuletzt auf 138,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Prologis Inc.

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18.12.2018Prologis BuyDeutsche Bank AG
15.09.2017Prologis OutperformBMO Capital Markets
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01.07.2016Prologis NeutralUBS AG
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15.09.2017Prologis OutperformBMO Capital Markets
28.11.2016Prologis OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.01.2016Prologis OutperformOppenheimer & Co. Inc.
27.01.2016Prologis BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
01.07.2016Prologis NeutralUBS AG
30.06.2016Prologis NeutralSunTrust
21.06.2016Prologis HoldDeutsche Bank AG
12.11.2015Prologis HoldBB&T Capital Markets
29.01.2015Prologis HoldMLV Capital
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14.12.2006Update ProLogis: UnderweightLehman Brothers
11.01.2005Update ProLogis: UnderweightLehman Brothers

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