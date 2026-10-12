S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Prudential Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Prudential Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,98 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prudential Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 9,176 Prudential Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential Financial-Papiers auf 113,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.037,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,77 Prozent zugenommen.

Prudential Financial wurde am Markt mit 38,91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net