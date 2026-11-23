Prudential Financial-Investition im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Prudential Financial-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Prudential Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Prudential Financial-Aktie bei 106,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,368 Prudential Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 117,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.102,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,29 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 40,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net