S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Prudential Financial-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Prudential Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Prudential Financial-Papiers betrug an diesem Tag 84,50 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 118,343 Prudential Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 13.717,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,17 Prozent gesteigert.
Prudential Financial wurde am Markt mit 39,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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