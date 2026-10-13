S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 10 Jahren eingefahren

Profitables PTC-Investment?

13.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PTC-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das PTC-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PTC-Anteile bei 45,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 221,828 PTC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PTC-Aktien wären am 12.10.2026 43.121,12 USD wert, da der Schlussstand 194,39 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 331,21 Prozent.

PTC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net