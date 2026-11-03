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PTC-Investition

S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PTC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PTC Inc
172.00 EUR -1.00 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 129,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das PTC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 77,012 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.964,19 USD, da sich der Wert eines PTC-Papiers am 02.11.2026 auf 194,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,64 Prozent erhöht.

PTC wurde am Markt mit 21,24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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PTC Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.12.18 PTC Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.01.18 PTC Overweight Barclays Capital
18.05.17 PTC Buy The Benchmark Company
11.05.17 PTC Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
20.04.17 PTC Overweight Barclays Capital

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