S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 5 Jahren abgeworfen

PTC-Investition

03.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in PTC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 129,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das PTC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 77,012 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.964,19 USD, da sich der Wert eines PTC-Papiers am 02.11.2026 auf 194,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,64 Prozent erhöht.

PTC wurde am Markt mit 21,24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net