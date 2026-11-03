S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in PTC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 129,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das PTC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 77,012 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.964,19 USD, da sich der Wert eines PTC-Papiers am 02.11.2026 auf 194,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,64 Prozent erhöht.
PTC wurde am Markt mit 21,24 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PTC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PTC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen