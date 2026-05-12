S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in PTC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 19.05.2021 wurde das PTC-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PTC-Papier bei 127,12 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PTC-Aktie investiert, befänden sich nun 78,666 PTC-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen PTC-Anteile wären am 18.05.2026 11.332,60 USD wert, da der Schlussstand 144,06 USD betrug. Damit wäre die Investition 13,33 Prozent mehr wert.
Alle PTC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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