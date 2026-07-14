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S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in PTC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PTC Inc
109.00 EUR 1.00 EUR 0.93 %
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Vor 10 Jahren wurde das PTC-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PTC-Aktie betrug an diesem Tag 40,17 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 248,942 PTC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.07.2026 auf 124,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31.075,43 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 210,75 Prozent angezogen.

PTC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
19.12.18 PTC Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.01.18 PTC Overweight Barclays Capital
18.05.17 PTC Buy The Benchmark Company
11.05.17 PTC Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
20.04.17 PTC Overweight Barclays Capital