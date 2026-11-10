DAX 26.474 +0,8%ESt50 6.362 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.156 -0,4%Bitcoin 66.609 -0,6%Euro 1,1183 -0,3%Öl 90,6 -2,1%Gold 4.049 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
PTC-Investition

S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PTC-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen PTC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PTC Inc
173.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Die PTC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PTC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,120 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 195,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 415,24 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 315,24 Prozent zugenommen.

PTC wurde am Markt mit 21,08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle PTC Aktie News

Werbung

PTC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PTC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.12.18 PTC Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.01.18 PTC Overweight Barclays Capital
18.05.17 PTC Buy The Benchmark Company
11.05.17 PTC Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
20.04.17 PTC Overweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.