S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PTC-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

PTC-Investition

10.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen PTC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die PTC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PTC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,120 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 195,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 415,24 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 315,24 Prozent zugenommen.

PTC wurde am Markt mit 21,08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net