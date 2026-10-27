S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel hätte eine Investition in PTC von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen PTC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der PTC-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die PTC-Anteile bei 136,06 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die PTC-Aktie investierten, hätten nun 7,350 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 1.427,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 194,25 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 42,77 Prozent.
PTC war somit zuletzt am Markt 21,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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