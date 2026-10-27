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Frühe Investition

S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel hätte eine Investition in PTC von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen PTC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PTC Inc
173.00 EUR 2.00 EUR 1.17 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der PTC-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die PTC-Anteile bei 136,06 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die PTC-Aktie investierten, hätten nun 7,350 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 1.427,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 194,25 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 42,77 Prozent.

PTC war somit zuletzt am Markt 21,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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PTC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PTC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.12.18 PTC Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.01.18 PTC Overweight Barclays Capital
18.05.17 PTC Buy The Benchmark Company
11.05.17 PTC Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
20.04.17 PTC Overweight Barclays Capital

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