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Lukrativer PTC-Einstieg?

S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Verlust hätte eine PTC-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen PTC-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PTC Inc
117.00 EUR -1.00 EUR -0.85 %
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Am 22.09.2025 wurde die PTC-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PTC-Anteile bei 205,93 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PTC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 48,560 PTC-Anteilen. Die gehaltenen PTC-Aktien wären am 21.09.2026 6.569,22 USD wert, da der Schlussstand 135,28 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,31 Prozent eingebüßt.

Der PTC-Wert an der Börse wurde auf 14,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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PTC Analysen

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Datum Rating Analyst
19.12.18 PTC Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.01.18 PTC Overweight Barclays Capital
18.05.17 PTC Buy The Benchmark Company
11.05.17 PTC Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
20.04.17 PTC Overweight Barclays Capital

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