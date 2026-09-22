S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Verlust hätte eine PTC-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lukrativer PTC-Einstieg?

22.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen PTC-Investment gewesen.

Am 22.09.2025 wurde die PTC-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PTC-Anteile bei 205,93 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PTC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 48,560 PTC-Anteilen. Die gehaltenen PTC-Aktien wären am 21.09.2026 6.569,22 USD wert, da der Schlussstand 135,28 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,31 Prozent eingebüßt.

Der PTC-Wert an der Börse wurde auf 14,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net