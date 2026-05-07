S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Storage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Public Storage-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Das Public Storage-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Public Storage-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 261,89 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Public Storage-Aktie investiert hat, hat nun 0,382 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Public Storage-Aktie auf 303,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,96 Prozent vermehrt.
Public Storage war somit zuletzt am Markt 54,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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