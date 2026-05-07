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Rentables Public Storage-Investment?

S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Storage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

14.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Public Storage-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Public Storage
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Das Public Storage-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Public Storage-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 261,89 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Public Storage-Aktie investiert hat, hat nun 0,382 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Public Storage-Aktie auf 303,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,96 Prozent vermehrt.

Public Storage war somit zuletzt am Markt 54,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Public Storage

DatumRatingAnalyst
21.02.2018Public Storage NeutralB. Riley FBR, Inc.
28.11.2017Public Storage UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
15.09.2017Public Storage UnderperformBMO Capital Markets
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20.10.2015Public Storage OverweightBarclays Capital
09.09.2015Public Storage BuyArgus Research Company
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21.02.2018Public Storage NeutralB. Riley FBR, Inc.
07.03.2017Public Storage Equal WeightBarclays Capital
05.01.2017Public Storage NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.10.2016Public Storage Mkt PerformFBR & Co.
23.06.2016Public Storage Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
28.11.2017Public Storage UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
15.09.2017Public Storage UnderperformBMO Capital Markets
11.11.2015Public Storage UnderweightBB&T Capital Markets
21.11.2012Public Storage underperformRBC Capital Markets

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