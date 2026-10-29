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Profitable Public Storage-Investition?

S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Storage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Public Storage eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Public Storage
281.50 EUR -1.60 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

Public Storage-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Public Storage-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 207,75 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,481 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,24 USD, da sich der Wert einer Public Storage-Aktie am 28.10.2026 auf 310,05 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,24 Prozent angewachsen.

Public Storage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Public Storage Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Public Storage nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.02.18 Public Storage Neutral B. Riley FBR, Inc.
28.11.17 Public Storage Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
15.09.17 Public Storage Underperform BMO Capital Markets
07.03.17 Public Storage Equal Weight Barclays Capital
05.01.17 Public Storage Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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