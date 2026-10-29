S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Storage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Public Storage eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Public Storage-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Public Storage-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 207,75 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,481 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,24 USD, da sich der Wert einer Public Storage-Aktie am 28.10.2026 auf 310,05 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,24 Prozent angewachsen.
Public Storage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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