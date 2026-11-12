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S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Public Storage-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Public Storage-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Public Storage
297.30 EUR -0.50 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Public Storage-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Public Storage-Anteile bei 244,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40,853 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 13.715,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 335,73 USD belief. Das entspricht einem Plus von 37,16 Prozent.

Public Storage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Public Storage Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
21.02.18 Public Storage Neutral B. Riley FBR, Inc.
28.11.17 Public Storage Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
15.09.17 Public Storage Underperform BMO Capital Markets
07.03.17 Public Storage Equal Weight Barclays Capital
05.01.17 Public Storage Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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