S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 5 Jahren gekostet

Profitabler Public Storage-Einstieg?

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Public Storage-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Public Storage-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 326,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,644 Public Storage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Public Storage-Aktien wären am 21.10.2026 9.141,36 USD wert, da der Schlussstand 298,31 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 8,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Public Storage belief sich zuletzt auf 56,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net