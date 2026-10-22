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Profitabler Public Storage-Einstieg?

S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Public Storage-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Public Storage
261.60 EUR -2.70 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen

Die Public Storage-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 326,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,644 Public Storage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Public Storage-Aktien wären am 21.10.2026 9.141,36 USD wert, da der Schlussstand 298,31 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 8,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Public Storage belief sich zuletzt auf 56,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Public Storage Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Public Storage nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.02.18 Public Storage Neutral B. Riley FBR, Inc.
28.11.17 Public Storage Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
15.09.17 Public Storage Underperform BMO Capital Markets
07.03.17 Public Storage Equal Weight Barclays Capital
05.01.17 Public Storage Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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