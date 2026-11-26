Lukrative Public Storage-Investition?

Bei einem frühen Public Storage-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Public Storage-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Public Storage-Aktie bei 205,73 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Public Storage-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,861 Public Storage-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 337,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.642,83 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,28 Prozent angezogen.

Public Storage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net