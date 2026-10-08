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S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Public Storage-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Public Storage-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Public Storage
248.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Public Storage-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Public Storage-Anteile an diesem Tag 293,14 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Public Storage-Aktie investiert, befänden sich nun 0,341 Public Storage-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (281,99 USD), wäre das Investment nun 96,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,80 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Public Storage bezifferte sich zuletzt auf 53,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.02.18 Public Storage Neutral B. Riley FBR, Inc.
28.11.17 Public Storage Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
15.09.17 Public Storage Underperform BMO Capital Markets
07.03.17 Public Storage Equal Weight Barclays Capital
05.01.17 Public Storage Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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