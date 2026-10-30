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Lohnender PulteGroup-Einstieg?

S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PulteGroup-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PulteGroup-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PulteGroup Inc
110.90 EUR 2.90 EUR 2.69 %
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Am 30.10.2021 wurde die PulteGroup-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das PulteGroup-Papier letztlich bei 48,08 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,799 PulteGroup-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 124,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.586,52 USD wert. Damit wäre die Investition 158,65 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von PulteGroup belief sich zuletzt auf 22,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.19 PulteGroup Buy Seaport Global Securities
24.04.19 PulteGroup Neutral BTIG Research
24.10.18 PulteGroup Neutral BTIG Research
22.10.18 PulteGroup Hold Deutsche Bank AG
27.07.18 PulteGroup Sell BTIG Research

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