S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PulteGroup-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnender PulteGroup-Einstieg?

30.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PulteGroup-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.10.2021 wurde die PulteGroup-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das PulteGroup-Papier letztlich bei 48,08 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,799 PulteGroup-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 124,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.586,52 USD wert. Damit wäre die Investition 158,65 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von PulteGroup belief sich zuletzt auf 22,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net