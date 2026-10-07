DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,36 -1,6%Nas 27.519 -0,3%Bitcoin 74.233 -2,4%Euro 1,1196 -0,6%Öl 100,0 -0,6%Gold 4.117 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable Ralph Lauren A-Anlage?

S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ralph Lauren A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ralph Lauren Corp (A)
322.50 EUR -0.80 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ralph Lauren A-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 103,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Ralph Lauren A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,971 Ralph Lauren A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 357,90 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Anteils am 06.10.2026 auf 368,67 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 257,90 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 21,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Ralph Lauren A Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Ralph Lauren A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ralph Lauren A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.07.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
15.05.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
06.02.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
10.01.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.