S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable Ralph Lauren A-Anlage?

07.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Ralph Lauren A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ralph Lauren A-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 103,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Ralph Lauren A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,971 Ralph Lauren A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 357,90 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Anteils am 06.10.2026 auf 368,67 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 257,90 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 21,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net