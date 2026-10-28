S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 5 Jahren eingebracht

Ralph Lauren A-Investition

28.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Ralph Lauren A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Ralph Lauren A-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Ralph Lauren A-Anteile bei 124,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,802 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ralph Lauren A-Papiers auf 391,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 313,63 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 213,63 Prozent.

Ralph Lauren A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net