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Ralph Lauren A-Investition

S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ralph Lauren A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ralph Lauren Corp (A)
350.80 EUR 1.40 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Ralph Lauren A-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Ralph Lauren A-Anteile bei 124,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,802 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ralph Lauren A-Papiers auf 391,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 313,63 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 213,63 Prozent.

Ralph Lauren A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Ralph Lauren A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ralph Lauren A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.07.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
15.05.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
06.02.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
10.01.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC

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