S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Ralph Lauren A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Ralph Lauren A-Papier statt. Diesen Tag beendete die Ralph Lauren A-Aktie bei 333,78 USD. Bei einem Ralph Lauren A-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,960 Ralph Lauren A-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ralph Lauren A-Aktie auf 399,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.972,26 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 19,72 Prozent.
Am Markt war Ralph Lauren A jüngst 23,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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