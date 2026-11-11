S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor einem Jahr verdient

Ralph Lauren A-Anlage im Blick

11.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Ralph Lauren A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Ralph Lauren A -Papier statt. Diesen Tag beendete die Ralph Lauren A-Aktie bei 333,78 USD. Bei einem Ralph Lauren A-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,960 Ralph Lauren A-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ralph Lauren A-Aktie auf 399,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.972,26 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 19,72 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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