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Ralph Lauren A-Anlage im Blick

S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Ralph Lauren A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ralph Lauren Corp (A)
357.20 EUR 0.90 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Ralph Lauren A-Papier statt. Diesen Tag beendete die Ralph Lauren A-Aktie bei 333,78 USD. Bei einem Ralph Lauren A-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,960 Ralph Lauren A-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ralph Lauren A-Aktie auf 399,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.972,26 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 19,72 Prozent.

Am Markt war Ralph Lauren A jüngst 23,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Ralph Lauren A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ralph Lauren A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.07.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
15.05.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
06.02.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 Ralph Lauren A Outperform Telsey Advisory Group
10.01.19 Ralph Lauren A Buy Needham & Company, LLC

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