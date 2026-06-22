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Profitable Raytheon Technologies-Investition?

S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

26.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raytheon Technologies Corp
164,00 EUR 1,40 EUR 0,86%
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Am 26.06.2016 wurde die Raytheon Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Raytheon Technologies-Papier bei 57,41 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 17,419 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.250,30 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Papiers am 25.06.2026 auf 186,59 USD belief. Das entspricht einem Plus von 225,03 Prozent.

Der Börsenwert von Raytheon Technologies belief sich zuletzt auf 250,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
24.06.2019United Technologies OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019United Technologies BuySeaport Global Securities
10.05.2019United Technologies NeutralSeaport Global Securities
23.01.2019United Technologies buyGoldman Sachs Group Inc.
20.09.2018United Technologies NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
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24.06.2019United Technologies OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019United Technologies BuySeaport Global Securities
23.01.2019United Technologies buyGoldman Sachs Group Inc.
15.02.2018United Technologies OverweightBarclays Capital
26.01.2018United Technologies HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
10.05.2019United Technologies NeutralSeaport Global Securities
20.09.2018United Technologies NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.04.2017United Technologies Sector PerformRBC Capital Markets
26.01.2017United Technologies HoldArgus Research Company
12.01.2017United Technologies Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst

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