S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Profitable Raytheon Technologies-Investition?

Vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.06.2016 wurde die Raytheon Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Raytheon Technologies-Papier bei 57,41 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 17,419 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.250,30 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Papiers am 25.06.2026 auf 186,59 USD belief. Das entspricht einem Plus von 225,03 Prozent.

Der Börsenwert von Raytheon Technologies belief sich zuletzt auf 250,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net