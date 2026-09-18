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S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raytheon Technologies Corp
168.95 EUR -2.95 EUR -1.72 %
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Am 18.09.2016 wurde die Raytheon Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 58,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,209 Raytheon Technologies-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 193,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.330,61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 233,06 Prozent angezogen.

Alle Raytheon Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 264,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.06.19 United Technologies Outperform Cowen and Company, LLC
10.06.19 United Technologies Buy Seaport Global Securities
10.05.19 United Technologies Neutral Seaport Global Securities
23.01.19 United Technologies buy Goldman Sachs Group Inc.
20.09.18 United Technologies Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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