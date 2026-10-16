S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Raytheon Technologies-Investment verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Raytheon Technologies-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Raytheon Technologies-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,14 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Raytheon Technologies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 171,986 Raytheon Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32.152,78 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Anteils am 15.10.2026 auf 186,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 221,53 Prozent gesteigert.
Raytheon Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 251,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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